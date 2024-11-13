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Лавров: победа Трампа на выборах не изменит позицию США по Украине

По словам министра, Вашингтон захочет сохранить контроль над ситуацией вокруг Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 22:18:22
© Фото: Roman Naumov, URA.RU Globallookpress

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа не изменит позицию Вашингтона по Украине, Соединенные Штаты захотят сохранить контроль над ситуацией в регионе, заявил выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским делам, не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и, естественно, в самом натовском пространстве», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат добавил, что «не берется гадать», какими методами Америка будет осуществлять подобный контроль. Министр также вновь назвал в качестве цели США попытки ослабить Россию, так как видят в нашей стране конкурента.

Отдельно Лавров напомнил, что Киев отказался дать части Донбасса особый статус, который выражался бы в праве разговаривать на родном языке, и именно из-за этого «все рухнуло».

Напомним, сейчас Запад и Украина опасаются, что Трамп на посту президента урежет помощь Киеву, после чего бремя поддержки украинского режима ляжет на плечи Европы. Подобные опасения усиливаются выбором Трампа кандидатур на высшие государственные должности. К примеру, Марко Рубио, сенатору из Флориды, выступающему за скорейшее прекращение украинского конфликта, прочат пост госсекретаря.

#Украина #Сергей Лавров #сша #Дональд Трамп #МИД РФ #позиция сша по украине
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