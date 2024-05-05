Европа отреагировала протестами на новые обещания поддержки Киева

Зеленский на этой неделе заявил, что Украина и США работают над соглашением о безопасности, которое будет действовать 10 лет. То есть США готовы финансировать войну на Украине ближайшее десятилетие.

Лондон мыслит еще масштабнее. Глава МИД Великобритании, который в пятницу внезапно прибыл в Киев, сообщил, что Лондон начинает переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве. Готовится соглашение между странами, которое подразумевает поставки британской военной помощи Украине на 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно.

Кэмерон разрешил Киеву использовать британское оружие так, как ему заблагорассудится, включая цели на территории России.

В связи с этим из Москвы уже прозвучало предупреждение, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия. Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киев при помощи Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост. Как сообщается, после Пасхи в Киеве ожидают поставки самолетов F-16, которые, «по замыслу британцев», могут быть использованы в «операции по уничтожению Крымского моста».

Сначала была нелетальная помощь - каски, бронежилеты, медицина. Затем инструкторы, наемники, оружие, танки, истребители и дальнобойные ракеты. В топку нового мирового конфликта Запад бросал все, что можно. Две недели назад Вашингтон рассказывал, что новый транш в 61 миллиард долларов сыграет решающую роль и поможет отстоять украинский суверенитет. Но сегодня тексты и заголовки западных новостных агентств вдруг резко изменились.

СМИ пишут о том, что «спасательный круг в 61 миллиард долларов не удержит Украину на плаву и «нового пакета помощи не хватит, чтобы предотвратить победу России».

Разгадка такой резкой смены вектора проста: шоу должно продолжаться, украинцы должны продолжать умирать, нанося России как можно больший ущерб.

«Сейчас наши команды - Украины и США - работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над его конкретным текстом. Наша цель - сделать это соглашение самым прочным из всех. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки - на этот год и на следующие десять лет. Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», - заявил Зеленский.

И это логическое продолжение его заявлений о том, что украинцы, умирающие за интересы США - это хорошая сделка. Хватит ли у Киева людей и что будет после всего этого со страной, Зеленского, кажется, не волнует. Зато волнует западных экспертов.

Издание The American Conservative пишет, что администрация Байдена приняла решение сделать этот конфликт вечным. Известный экономист Дэвид Сакс обратил внимание, что договор специально составляют так, чтобы следующие президенты США не могли его расторгнуть. А один из самых богатых людей мира, американский предприниматель Илон Маск назвал происходящее полным безумием.

Первым на этой неделе на Украину с необъявленным визитом прилетел «поддержать» генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, которого Владимир Зеленский традиционно встречал протянутой рукой и буквально потребовал принять Украину в альянс. Но никакой конкретики в ответ так и не получил.

Еще неожиданней оказалось интервью Кэмерона агентству Reuters, в котором глава МИД Великобритании заявил о том, что ВСУ имеют право наносить удары по территории России с помощью британского оружия.

На фоне провалов ВСУ президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку французских солдат на Украину, если российские войска и дальше будут прорывать фронт. Обычное население Европы напугано происходящим и все более агрессивными словами своих политиков. В Париже на минувших выходных прошла акция против НАТО и военной помощи Украине. Требования - выйти из ЕС, не поставлять оружие Украине и ни в коем случае не отправлять своих солдат на верную смерть. Ну и символический жест - лидеры оппозиционных партий разорвали флаг НАТО.

На этой неделе к протестам подключились и в Польше. В центре Варшавы тысячи людей приняли участие в шествии против втягивания страны в боевые действия на Украине. Они несли транспаранты - «Это не наша война», «Стоп американизации Польши» и требовали прекратить поставлять вооружение и военную технику Украине.

Как западные лидеры собираются дальше поддерживать Киев и что об этом думают простые европейцы, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».