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Опубликованы кадры полетов Су-57 на Airshow China 2024

Также в видео присутствуют самолеты российской пилотажной группы «Русские витязи».
Тимур Шерзад 2024-11-14 11:02:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Су-57 выступает на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Видео с полетами российского истребителя пятого поколения опубликовано прямо в этой новости. 

Кроме Су-57, в объектив камеры попали и самолеты отечественной пилотажной группы «Русские витязи» - это Су-35С и Су-30СМ.

Ранее, в ходе авиасалона, боевые качества Су-57 прокомментировал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он отметил, что самолет показывает себя прекрасно. Шойгу отметил, что очень хорошие результаты были получены уже в первом же боевом применении этого российского истребителя пятого поколения.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию новых истребителей Су-57 и Су-35С

#авиация #в стране и мире #Су-30СМ #су-57 #полеты #су-35с #Airshow China 2024
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