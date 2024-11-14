Опубликованы кадры полетов Су-57 на Airshow China 2024

Су-57 выступает на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Видео с полетами российского истребителя пятого поколения опубликовано прямо в этой новости.

Кроме Су-57, в объектив камеры попали и самолеты отечественной пилотажной группы «Русские витязи» - это Су-35С и Су-30СМ.

Ранее, в ходе авиасалона, боевые качества Су-57 прокомментировал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он отметил, что самолет показывает себя прекрасно. Шойгу отметил, что очень хорошие результаты были получены уже в первом же боевом применении этого российского истребителя пятого поколения.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.