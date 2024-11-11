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Минобороны России получило партию истребителей Су-57 и Су-35С

Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны.
2024-11-11 10:30:56
© Фото: ОАК, пресс-служба корпорации «Ростех» © Видео: ОАК, пресс-служба корпорации «Ростех»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах.

«Сегодня Су-57 - единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения», - сказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ, где проводилась сборка опытных образцов, для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #истребитель #су-57 #МО РФ
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