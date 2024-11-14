Шойгу заявил, что Су-57 прекрасно показывает себя в боевом применении

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией авиатехники на 14-м Международном аэрокосмическом салоне и выставке аэропортового оборудования Airshow China 2024.

В том числе Сергей Шойгу увидел и российский истребитель пятого поколения Су-57 в экспортном варианте, а также пообщался с летчиком.

«Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», - заявил Шойгу журналистам, комментируя качества Су-57.

На авиасалоне Шойгу показали самую разнообразную авиационную технику - самолеты, вертолеты, а также разнообразные беспилотники.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию истребителей Су-57 и Су-35С.