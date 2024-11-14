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Шойгу заявил, что Су-57 прекрасно показывает себя в боевом применении

Сергей Шойгу ознакомился с самолетами, беспилотниками, а также вертолетами.
Тимур Шерзад 2024-11-14 10:40:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией авиатехники на 14-м Международном аэрокосмическом салоне и выставке аэропортового оборудования Airshow China 2024.

В том числе Сергей Шойгу увидел и российский истребитель пятого поколения Су-57 в экспортном варианте, а также пообщался с летчиком. 

«Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», - заявил Шойгу журналистам, комментируя качества Су-57. 

На авиасалоне Шойгу показали самую разнообразную авиационную технику - самолеты, вертолеты, а также разнообразные беспилотники. 

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию истребителей Су-57 и Су-35С.

#авиация #Китай #Сергей Шойгу #су-57 #боевое применение
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