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В Москве завели дело после ранения девушки из пистолета на квесте

Актер выстрелил девушке в шею из охолощенного пистолета почти в упор. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Ирина Егорова 2024-11-13 08:05:42
© Фото: Nikolay GyngazovGlobal Look Press, Global Look Press

Уголовное дело возбудили после факта ранения девушки во время прохождения квеста в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По данным следствия, 6 ноября 2024 года во время прохождения игрового квеста в помещении, расположенном на улице Вернисажной в городе Москве, актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста, чем причинил ей огнестрельную рану в области шеи», - говорится в сообщении ведомства.

После случившегося девушку госпитализировали в больницу с ранением, где ей врачи оказали медпомощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства случившегося, изучают служебную документацию и допрашивают сотрудников и участников организации.

Ранее игровой квест с трагическим концом произошел в Махачкале. Там заживо сгорели две девушки - по сценарию их связали, надели на голову мешки и пугали бензопилой, после чего актер решил поджечь перчатку, из-за чего загорелась бензопила и канистра с топливом.

Сейчас в России разрабатывается ГОСТ с новыми требованиями для проведения квестов. В частности, предлагается запретить использовать открытый огонь и предметы, которые могут нанести травму - ножи, пилы. Также предлагается ввести запрет на контакт с участниками квеста и механическое запирание дверей.

#в стране и мире #игра #ранение #пострадавшие #СК РФ #Уголовное дело #квест
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