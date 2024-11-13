В Москве завели дело после ранения девушки из пистолета на квесте

Уголовное дело возбудили после факта ранения девушки во время прохождения квеста в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По данным следствия, 6 ноября 2024 года во время прохождения игрового квеста в помещении, расположенном на улице Вернисажной в городе Москве, актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста, чем причинил ей огнестрельную рану в области шеи», - говорится в сообщении ведомства.

После случившегося девушку госпитализировали в больницу с ранением, где ей врачи оказали медпомощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства случившегося, изучают служебную документацию и допрашивают сотрудников и участников организации.

Ранее игровой квест с трагическим концом произошел в Махачкале. Там заживо сгорели две девушки - по сценарию их связали, надели на голову мешки и пугали бензопилой, после чего актер решил поджечь перчатку, из-за чего загорелась бензопила и канистра с топливом.

Сейчас в России разрабатывается ГОСТ с новыми требованиями для проведения квестов. В частности, предлагается запретить использовать открытый огонь и предметы, которые могут нанести травму - ножи, пилы. Также предлагается ввести запрет на контакт с участниками квеста и механическое запирание дверей.