Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе начнет обсуждение по передаче замороженных активов РФ Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Должны быть приняты или не быть приняты массивные решения о том, готовы ли мы предназначить реальные средства, например, замороженные российские активы», - сказал он в эфире TVN.

По его словам, ЕС должен принять решение о готовности или неготовности предоставить «реальные средства». В том числе и год на усиление переговорной позиции Киева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требования Зеленского передать Украине замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. Она заявила, что украинцам следует задуматься о том, чтобы конфисковать собственность главы киевского режима и «его выводка».