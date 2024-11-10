Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует направить киевскому режиму все возможные средства.

Планируется успеть это сделать до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Эту версию высказал американский миллиардер Дэвид Сакс, добавив, что это ограбление.

«Администрация Байдена пытается срочно переправить все деньги на Украину до инаугурации Трампа. Какое ограбление!», - цитирует RT заявление Сакса.

Речь идет об остатке финансовой помощи украинским властям в размере шести миллиардов долларов. Как в США, так в Евросоюзе и на самой Украине предполагают, что с приходом Трампа на пост главы американского государства могут прекратиться поставки вооружений киевским властям.

Сутками ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук озвучил свою версию развития событий. Он считает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен уйти из власти, поскольку его там нахождение доведет страну до некой точки, когда будет еще больше потерь, и не останется выбора.