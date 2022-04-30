Бывший конгрессмен Габбард заявила об установлении Байденом диктатуры в США

Американский политик сообщила, что совет по противодействию дезинформации будет создан, чтобы манипулировать людьми.

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Планы американских властей организовать совет по противодействию дезинформации являются попыткой Белого дома создать орган для манипуляции людьми. Об этом заявила в интервью Fox News бывший член американского конгресса Тулси Габбард.

«Подобное можно наблюдать при диктатуре. <…> И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей», - цитирует РИА Новости Габбард

Экс-конгрессмен США сообщила, что такой орган, созданный Министерством внутренней безопасности США, будет финансироваться из государственного бюджета, то есть за счет налоговых поступлений и при этом будет заниматься пропагандой и цензурой.

Ранее в Соединенных Штатах призвали отстранить Джо Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны. По мнению американского ведущего Fox News Карлсона, руководство США ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом - невменяемо.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент может оказать военную помощь Украине еще на 250 миллионов долларов. Она отметила, всего было выделено на военную помощь три с половиной миллиарда долларов.