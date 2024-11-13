Политолог оценил кандидатов в команду Трампа и спрогнозировал ее курс

Избранный президент США Дональд Трамп выбирает себе в команду людей совсем другого поколения, чем те, что находились в руководстве страны до сих пор. Об этом рассказал «Звезде» политолог Юрий Светов.

Кандидаты Трампа не обременены прошлыми проблемами отношений США с внешним миром, которые были сфокусированы именно на противостоянии с СССР или Китаем, отметил он.

Политолог обратил внимание на то, что часть кандидатов обладают непосредственным опытом службы в армии. Например, выдвинутый на пост советника по национальной безопасности Майк Уолц. Ему всего 50 лет, при этом у него есть опыт службы в управлении специальных операций и воинское звание подполковника, сказал Светов.

Кандидату на пост министра обороны Питу Хегсету 44 года. У него звание майора, но он тоже получил боевой опыт в Афганистане, Ираке и служил в Гуантанамо на Кубе, где общался, видимо, с захваченными боевиками, предположил эксперт.

«Важно, что он знает реальность войны, военных действий, а не наблюдал откуда-то с высоты штабного положения. В этом он схож с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом, у которого тоже есть опыт участия в этих войнах и реальное представление, что такое кровь на поле сражения. В отличие от многих конгрессменов и сенаторов, которые призывают Америку к участию в войне и при этом сами не проходили через эти испытания», - заявил Светов.

Создается новая структура - министерство по повышению эффективности госуправления, которым будут управлять миллиардер, выходец из Австралии Илон Маск и другой бизнесмен, индийского происхождения, Вивек Рамасвами.

«Интересно, что оба человека происходят не из Европы. Одна из проблем американской внешней политики в том, что ею занимались люди, которые вышли из Европы, были тесно связаны со своими странами и пытались привязать внешнюю политику США к защите интересов тех государств. Для Бжезинского это была Польша, для Киссинджера - Германия, для Мадлен Олбрайт это была Чехия и так далее. А это люди из другой части света, и они будут подходить к рационализации административной деятельности президента и правительства именно с точки зрения всего мира», - заявил политолог.

Если Америка хочет быть лидером всего мира, она должна работать по всем направлениям, объяснил такую внешнеполитическую логику эксперт.

«Трамп сравнил создаваемую структуру с Манхэттенским проектом, который был создан для решения вопросов создания атомного оружия. У него был совершенно необычный стиль руководства в лице генерала Лесли Гровса, который привлекал ученых из разных стран, включая таких, кто мог считаться неблагонадежным из-за симпатий к коммунистам. Но их силы были объединены, и они решили задачу. В 1945 году США стали монопольным обладателем ядерного оружия», - отметил Светов.

Трамп хочет тоже изменить подходы к управлению, считает политолог. В частности, сократить административный аппарат и сделать его эффективным. Это получилось у Маска после покупки Twitter, и у Рамасвами тоже есть такого рода опыт, заявил эксперт.

Во всех этих назначениях не проявляется интерес будущей администрации Трампа к Украине, считает он.

«Этой команде Украина - пятое колесо в колеснице. Они считают, что тратить деньги на Украину - это неэффективно. Они все считают, что главные враги США - это Китай, Иран и на этом надо сосредоточиться. Они думают об одном: как разделаться с Киевом, переложить ответственность за Украину на Европу, и все», - заявил Светов.

Маск уже неоднократно пренебрежительно высказывался о Зеленском, а сын Трампа иронизировал, что тот скоро «лишится карманных денег», напомнил эксперт. И это все для Киева - большой предмет для беспокойства, заключил Светов.