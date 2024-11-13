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Москвичам пообещали теплую погоду к концу недели

В субботу днем будет от +2 до +4 градусов, а в воскресенье - до 8 градусов тепла.
Ирина Егорова 2024-11-13 11:50:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Погода в Москве во второй половине рабочей недели и в выходные будет теплой, заявила специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Температура воздуха прогреется до 8 градусов тепла, это на 5 градусов выше климатической нормы, цитирует RT синоптика. По ее словам, с пятницы столица окажется во власти теплого атмосферного фронта, при этом днем может пойти дождь, который в ночь сменится на снег.

«В субботу температура в ночные часы будет около 0°С, слабоположительная в Москве. Дневная температура - в пределах +2...+4°С. А вот на воскресенье дают вообще очень высокую температуру. В дневные часы по региону разброс температуры +3...+8°С. В Москве где-то будет +6...+7°С», - спрогнозировала специалист.

Волна тепла продержится и в начале следующей недели, отметила Позднякова. Также она добавила, что пока обильных снегопадов, которые сформируют снежный покров и он не растает, ждать не стоит.

Снег, который недавно еще лежал на улицах столицы, принес циклон «Мартина». На Москву стремительно обрушились ливень, снежные заряды и штормовой ветер.

Сентябрь в 2024 году стал самым теплым за всю историю наблюдений в Москве, ранее отмечала Позднякова. Средняя температура воздуха в столице с 1 по 25 сентября также превышала норму на 5 градусов.

#Москва #Погода #тепло #снег #синоптик #выходные
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