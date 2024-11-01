Роскосмос показал снимки циклона «Мартина» над Москвой

Североатлантический циклон «Мартина» показали c околоземной орбиты. Спутниковые снимки в своем Telegram-канале опубликовал Роскосмос.

В госкорпорации уточнили, что фотографии сделаны спутником «Метеор-М». На них Москва среди сплошного облачного поля.

Циклон обрушился на столицу сегодня утром. С собой вихрь принес ливни, снежные заряды и штормовой ветер.

Накануне москвичей предупредили о резком ухудшении погоды. В ЦОДД попросили автомобилистов не пользоваться летней резиной. На влажной и покрытой мокрым снегом дороге это может привести к ДТП. К тому же вероятно падение температуры до ноля и ниже.

Также жителей столичного региона призвали не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и вблизи шатких и ветхих конструкций.