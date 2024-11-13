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Пентагон подтвердил атаку хуситов на два эсминца США в Красном море

Накануне бойцы шиитского движения «Ансар Алла» атаковали авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море.
Ян Брацкий 2024-11-13 00:38:00
© Фото: Petty Officer 2nd Class Mo Bourd, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пентагон подтвердил, что йеменские хуситы атаковали два американских эсминца в акватории Красного моря. По данным оборонного ведомства США, вооруженные силы Йемена применили по меньшей мере восемь беспилотников, пять баллистических и три крылатые ракеты.

Ранее стало известно, что представители шиитского движения «Ансар Алла» атаковали авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. Пресс-служба йеменских вооруженных сил сообщила, что операция длилась восемь часов и завершилась успехом.

Уточняется, что атака на авианосец была совершена в тот момент, когда Вашингтон готовил враждебную операцию против Йемена.

В минувшее воскресенье авиация США и Великобритании нанесла удары по военным лагерям хуситов в столице Йемена Сане. Атака произошла на следующий день после испытания хуситами гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

#сша #Пентагон #Йемен #Хуситы #красное море
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