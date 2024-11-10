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США и Британия нанесли авиаудары по лагерям хуситов в столице Йемена

Удары пришлись по трем лагерям шиитского движения «Ансар Алла», правящего на севере Йемена.
Игнат Далакян 2024-11-10 00:28:39
© Фото: Azaki XinHua Globallookpress

Американская и британская авиация ударила по военным лагерям хуситов в столице Йемена Сане. Об этом сообщил местный источник.

«Истребители США и Великобритании нанесли три удара по военным лагерям "Ансар Алла" - Нахдейн и Эль-Хифаа в столице Сане», - цитирует РИА Новости собеседника.

Отмечается, что атака произошла на следующий день после того, как хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.

Ранее Соединенные Штаты и Великобритания нанесли авиаудары по аэропорту Ходейды в Йемене. Атака произошла после того, как в небе провинции произошли интенсивные полеты.

#сша #Великобритания #Йемен #Хуситы #авиаудары
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