США и Британия нанесли авиаудары по лагерям хуситов в столице Йемена

Американская и британская авиация ударила по военным лагерям хуситов в столице Йемена Сане. Об этом сообщил местный источник.

«Истребители США и Великобритании нанесли три удара по военным лагерям "Ансар Алла" - Нахдейн и Эль-Хифаа в столице Сане», - цитирует РИА Новости собеседника.

Отмечается, что атака произошла на следующий день после того, как хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.

Ранее Соединенные Штаты и Великобритания нанесли авиаудары по аэропорту Ходейды в Йемене. Атака произошла после того, как в небе провинции произошли интенсивные полеты.