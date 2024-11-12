МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хуситы ударили по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море

По сообщению представителей движения, военные операции в Красном и Аравийском морях успешно достигли своих целей.
Елизавета Кондрикова 2024-11-12 20:17:55
© Фото: Cpl. Djalma Vuong-De Ramos, Keystone Press Agency Globallookpress

Вооруженные силы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца США в Красном море, сообщает издание Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена провели две качественные военные операции в Красном и Аравийском морях, продолжавшиеся восемь часов и успешно достигшие свои цели», - сообщили вооруженные силы движения.

Уточняется, что атака на авианосец произошла в момент, когда Вашингтон готовил враждебную операцию против Йемена. Удары осуществлялись с применением крылатых и баллистических ракет и беспилотников.

Напомним, в воскресенье 10 ноября лагеря хуситов в столице Йемена Сане подверглись удару со стороны авиации США и Великобритании. Последствия атаки не раскрывались. Перед этим в «Ансар Алла» объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.

#сша #Йемен #Хуситы #аравийское море #красное море #эсминцы вмс сша #Авианосец «Авраам Линкольн»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 