Хуситы ударили по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море

Вооруженные силы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца США в Красном море, сообщает издание Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена провели две качественные военные операции в Красном и Аравийском морях, продолжавшиеся восемь часов и успешно достигшие свои цели», - сообщили вооруженные силы движения.

Уточняется, что атака на авианосец произошла в момент, когда Вашингтон готовил враждебную операцию против Йемена. Удары осуществлялись с применением крылатых и баллистических ракет и беспилотников.

Напомним, в воскресенье 10 ноября лагеря хуситов в столице Йемена Сане подверглись удару со стороны авиации США и Великобритании. Последствия атаки не раскрывались. Перед этим в «Ансар Алла» объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.