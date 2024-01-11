СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак хуситов на суда в Красном море

Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Поддержали принятие документа 11 членов Совбеза, 4 страны. Китай, Алжир и Россия от голосования воздержались, передает РИА Новости.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США. Перед голосованием Небензя настоял на том, чтобы резолюция содержала упоминание эскалацию палестино-израильского конфликта в качестве «коренной причины» сложившейся ситуации в водах Красного моря.

«Без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего», - подчеркнул дипломат.

Россия предложила три поправки, но ни одну из них не приняли.

Инициаторами проекта документа выступили США и Япония. Резолюция содержит 11 пунктов. Основной посыл - осуждение атак хуситов на коммерческие суда с ноября 2023 года и призыв к прекращению нападений. Кроме того, резолюция разрешает странам-членам ООН «защищать свои суда от нападений, в том числе от тех, которые угрожают правам и свободам навигации».

Члены движения «Ансар Алла» объясняют свои атаки тем, что корабли, направляющиеся в порты Израиля имеют к нему отношение, а значит поддерживают палестино-израильский конфликт.

Россия обеспокоена положением дел в Красном море, так как через него проходят важные для мировой торговли торговые пути. Атаки хуситов могут подорвать стабильность мировой экономики. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе и призвал их прекратить нападения. Через Баб-эль-Мандебский и Аденский залив проходит 1/6 часть мирового коммерческого судоходства.