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Йеменские хуситы напали на корабль США в Красном море

Бойцы шиитского движения «Ансар Алла» в ходе атаки использовали беспилотники и ракеты.
Сергей Лебедев 2024-01-10 16:19:01
© Фото: Nils Kramerimage, BROKER.com, Global Look Press

Йеменские хуситы заявили о первом нападении на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы в конце прошлого года. Бойцы шиитского движения «Ансар Алла» провели операцию с использованием ракет и беспилотников.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную военную операцию», - цитирует РИА Новости слова представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии.

Отмечается, что удар нанесли по американскому кораблю, который якобы обеспечивал поддержку израильским судам.

Хуситы заявляют, что и дальше будут препятствовать проходу кораблей Израиля.

Напомним, сегодня стало известно, что ВМС США за последние месяцы сбили в Красном море более двух десятков ракет и БПЛА, запущенных с территории Йемена. Утверждается, что движению «Ансар Алла» не удалось повредить ни одно американское судно.

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