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Объект припортовой инфраструктуры загорелся в Одессе после взрывов

В пресс-центре украинских сил обороны «Юг» заявили о попадании в один из объектов около порта Одессы, после которого возник пожар.
Дарина Криц 2024-01-01 10:14:01
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Одессе после попадания начался пожар на одном из объектов припортовой инфраструктуры. Об этом заявила руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

«Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой. На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошел пожар», - рассказала она во время телемарафона.

Ночью 1 января в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. Система оповещения сработала в 02:41 в Черкасской области. Также ее слышали в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Вместе с этим в Одесской и Днепропетровской областях слышали взрывы. Сутками ранее в Одесской области тоже звучали воздушные сирены. В Винницкой, Житомирской, Киевской и некоторых других областях местное население попросили пройти в убежища.

#пожар #Украина #одесса #морской порт #наталья гуменюк
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