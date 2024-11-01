В Белом доме попытались оправдаться за слова Байдена о «мусоре»

Представитель администрации Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова президента США Джо Байдена о сторонниках кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа были вырваны из контекста.

По ее словам, Байден уже объяснил, что говорил о комике и его риторике ненависти, отметила Жан-Пьер. Президент США сделал скандальное высказывание после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».

Согласно расшифровке выступления Байдена, президент США заявил, что «мусор - это его сторонники». Эта фраза вызвала бурную реакцию в Штатах. Дональд Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе перед своим митингом.

После скандала пресс-служба Белого дома внесла изменения в стенограмму. В опубликованном тексте фраза стала звучать как «мусор - это его сторонника», то есть Хинчклиффа.

Жан-Пьер заявила, что Байден всегда будет президентом для всех, даже для тех, кто не голосовал за него.