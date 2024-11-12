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Мирошник объяснил, с чем связано стремление Байдена помочь ВСУ оружием

По данным The Wall Street Journal, у Пентагона осталось свыше 7 млрд долларов на передачу Киеву вооружений и боеприпасов и более 2 млрд на финансирование долгосрочных оружейных контрактов.
Ян Брацкий 2024-11-12 03:47:46
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Стремление уходящей администрации президента США Джо Байдена успеть передать киевскому режиму обещанные ранее оружие и деньги связаны с попытками официального Вашингтона усилить свою переговорную позицию.

Таким мнением в эфире программы «Между тем» поделился посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас идет формирование и усиление переговорной позиции американцев. Начинает формироваться то, чем можно будет потом торговаться. Поэтому Дональд Трамп сквозь пальцы смотрит на решения Джо Байдена», - предположил Мирошник.

Между тем, США стремятся передать Киеву солидный пакет военной помощи и финансирования.

«У Пентагона осталось свыше 7 млрд долларов на передачу Киеву вооружений и боеприпасов, находящихся на складах в США. Кроме того, есть еще более 2 млрд на финансирование долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины», - пишет американская газета The Wall Street Journal.

Кроме того, недавние решения Джо Байдена, такие как разрешение американским специалистам обслуживать на территории Украины американское вооружение - попытка снять с себя часть ответственности, считает Мирошник.

«Байден будет предпринимать шаги, которые позволят ему избежать ответственности. Ни для кого не секрет то количество инструкторов, которые на территории Украины находятся. В раскрытии этих данных не заинтересованы те, кто скоро уйдет и окажется перед законом. А Трамп обязательно будет отыгрываться на оппонентах», - объяснил Родион Мирошник.

Накануне стало известно, что Лондон и Париж готовы предпринять последнюю попытку помешать Дональду Трампу сократить поддержку Украины. Издание The Telegraph пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются убедить уходящего из Белого дома Джо Байдена разрешить Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России.

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