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Венгрия отказалась включать в соглашение с Киевом пункт о НАТО

В МИД Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО привело бы к началу третьей мировой войне.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 22:40:29
© Фото: Movementway, imageBROKER.com Globallookpress

Всеобъемлющее соглашение между Венгрией и Украиной о сотрудничестве, которое находится на стадии обсуждения, не будет включать пункт о вступлении Киева в НАТО, сообщил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай. Его слова приводит агентство MTI.

«Мы излагали нашу позицию по этому вопросу бесчисленное количество раз, и в ней нет никаких изменений. Вступление Украины в НАТО привело бы к началу третьей мировой войны», - сказал Пацолай.

По данным ведомства, переговоры между странами ведутся по поводу восстановления прав венгерской общины в Закарпатье - эта тема станет частью соглашения. Тем не менее в ходе обсуждения венгерская сторона вновь указала, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе не обсуждается в контексте соглашения.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что одним из спорных вопросов обсуждаемого с Венгрией двустороннего документа является тема блокировки Будапештом интеграции Киева в блок.

Напомним, схожую с венгерской позицию занимает МИД Франции, который считает, что немедленное вступление Украины в НАТО чревато втягиванием стран Запада в текущий кризис в регионе. В Париже заявили, что вступление страны в блок состоится только по завершении конфликта.

По последним данным представителя США в НАТО Джулианн Смит, на данный момент Североатлантический альянс не готов предложить Украине ни членства, ни даже приглашения в объединение.

#Украина #НАТО #Соглашение #Венгрия #членство украины в нато
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