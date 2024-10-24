МИД Франции: вступление Украины в НАТО втянуло бы Запад в конфликт

Немедленное вступление Украины в НАТО чревато втягиванием стран Запада в текущий конфликт. Такое мнение выразил министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI.

«Франция поддерживает желание Украины вступить в НАТО и, вероятно, возможность направить ей это приглашение. Но ее вступление состоится лишь после конфликта, иначе мы окажемся втянуты в него», - подчеркнул дипломат.

Хаддад также отметил, что Западу необходимо политически поддерживать Украину на ее пути в Евросоюз.

«Ее вступление займет время, но будет необходимо для стабильности нашего континента и долгосрочных и надежных гарантий безопасности», - заключил политик.

Ранее постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс не готов предложить Украине ни членства, ни даже приглашения в объединение.