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В НАТО заявили о неготовности принять Украину

По словам постпреда США в НАТО, киевский режим столкнулся с нехваткой вооружений из-за действий ЕС.
Алексей Курильченко 2024-10-23 12:55:48
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

Североатлантический альянс не готов предложить Украине ни членства, ни даже приглашения в объединение. Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит.

«Альянс еще не достиг той точки, чтобы быть готовым дать Украине членство или приглашение в альянс. Мы работаем над тем, чтобы приблизить Украину к НАТО», - заявила Смит в интервью изданию Politico.

По словам постпреда, ЕС создает помехи в оказании помощи Киеву, вводя ограничения на закупки.

«Я не уверена, что ограничение закупок в ЕС действительно поможет в кратчайшие сроки нашим друзьям на Украине или странам альянса, которые испытывают острую нехватку вооружений», - заявила Смит.

Напомним, что 16 октября Владимир Зеленский представил свой «план победы», одним из условий которого было названо незамедлительное присоединение Украины к НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, своими предложениями Зеленский пытается официально вовлечь альянс в конфликт.

#Украина #НАТО #сша #В ИноСМИ
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