Выступление Владимира Зеленского на саммите ЕС в Будапеште - попытка не допустить ослабления поддержки своего режима со стороны США. Об этом в эфире программы «Между тем» рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Европейские лидеры после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США собрались в столице Венгрии, чтобы обсудить тактику дальнейшего поведения и судьбу своих украинских подопечных.

«Официальной версии урегулирования украинского конфликта от Трампа нет. С чем не согласен Зеленский? Он не согласен с сокращением финансирования. Он понимает, что в любом случае Украина получит меньше денег. Ее сейчас будут перебрасывать, как горячий уголек из рук в руки», - поделился своим мнением Родион Мирошник.

Что касается гипотетических мирных инициатив избранного президента США, то они могут стать переосмыслением минских договоренностей. Однако, в таком формате переговоры вряд ли заинтересует Москву, полагает Мирошник.

«Здесь главная проблема - присутствие американцев на территории Украины. Пока они там присутствуют, они создают проблемы. Это квази-республика и прокси-режим, он несамостоятелен, не отвечает интересам своих людей и с ним бесполезно говорить. Когда американцы говорят, что они гегемоны и сами сейчас определят правила урегулирования - эта позиция нас не устраивает», - напомнил Мирошник.

Поэтому любые мирные инициативы из-за океана Россия будет рассматривать с точки зрения достижения целей спецоперации и своих национальных интересов, уточнил гость программы «Между тем». В этом случае, возможная резкая реакция Вашингтона не должна беспокоить Кремль, уверен посол по особым поручениям МИД России.

«Мы достаточно долго в состоянии конфликта, чтобы бояться эскалации. Как посмотрит старый президент США, как посмотрит новый президент. Это не та история. Ничего мы угадывать не будем, а будем слушать нашего президента», - отметил Мирошник.

Ранее Владимир Путин на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» еще раз подтвердил готовность России к мирным переговорам с Украиной.

«Мы готовы к мирным переговорам, только не на базе "хотелок", название которых постоянно меняется, а на базе реалий, которые складываются и на основе договоренностей в Стамбуле», - заявил Путин.

Как считает Родион Мирошник, любые мирные переговоры возможны только на условиях равноправного диалога. Если одна из сторон будет пытаться давить на другую - говорить о компромиссах бесполезно. Наши условия Владимир Путин обозначил предельно четко. Ключевой их элемент - обеспечение безопасности России.