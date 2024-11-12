Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем

Министерство обороны РФ опубликовало кадры полета двух дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем.

Как уточняет ведомство, полет выполнялся над нейтральными водами и был плановым. Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27. Бомбардировщики находились в воздухе около пяти часов.

Полеты экипажей дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана,Черного и Балтийского морей проходят регулярно. В Минобороны подчеркнули, что самолеты ВКС летают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны показало видео с полетом ракетоносцев Ту-95 над Баренцевым морем. В воздухе самолеты находились более четырех часов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.