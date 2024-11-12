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Ракетоносцы Ту-95 пролетели над нейтральными водами Баренцева моря

Продолжительность полета составила более четырех часов.
2024-11-12 17:17:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ и показали кадры полета.

На видеозаписи запечатлены Ту-95 на земле, взлет с аэродрома, сам полет самолетов в небе среди облаков, работа летчиков и посадка. В воздухе самолеты находились более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи МиГ-31.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В прошлом месяце Ту-95 пролетели над Японским морем. В воздухе самолеты находились около 10 часов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ту-95 #Баренцево море
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