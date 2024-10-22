МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Полтаве принудительно мобилизованный покончил с собой в ТЦК

По информации военкомов, самоубийца ранее был уклонистом и находился в розыске.
Глеб Владовский 2024-10-22 13:30:44
© Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress

В Полтаве принудительно мобилизованный мужчина покончил с собой в одном из военкоматов. Об этом сообщили в региональном ТЦК.

«21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было», - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.

В ТЦК добавили, что украинца доставили на пункт предварительного сбора, поскольку тот являлся уклонистом. Он якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию.

В военкомате также подчеркнули, что никакого физического или психологического давления на задержанного не оказывали.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что жители Украины настолько не любят сотрудников ТЦК, что ловят их и применяют против них физическую силу.

#в стране и мире #Украина #самоубийство #Полтава #мобилизация #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 