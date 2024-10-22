В Полтаве принудительно мобилизованный покончил с собой в ТЦК

В Полтаве принудительно мобилизованный мужчина покончил с собой в одном из военкоматов. Об этом сообщили в региональном ТЦК.

«21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было», - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.

В ТЦК добавили, что украинца доставили на пункт предварительного сбора, поскольку тот являлся уклонистом. Он якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию.

В военкомате также подчеркнули, что никакого физического или психологического давления на задержанного не оказывали.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что жители Украины настолько не любят сотрудников ТЦК, что ловят их и применяют против них физическую силу.