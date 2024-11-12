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Мишустин сообщил о росте ВВП более чем на 4% за три квартала

Он превышает показатели стран, которые ввели санкции против Москвы.
Владимир Рубанов 2024-11-12 15:58:17
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

За первые три квартала 2024 года ВВП России увеличился более чем на 4%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Валовой внутренний продукт продолжает расти, несмотря на санкции западных стран, отметил премьер-министр.

Вопреки беспрецедентному давлению, рост ВВП России значительно превышает показатели стран, которые ввели санкции против Москвы, отметил Мишустин.

По словам главы правительства, важно продолжать активное развитие, в том числе создавая экономику предложения.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП на 3,9% в текущем году. В Международном валютном фонде в октябре сообщили, что ВВП России по паритету покупательной способности занимает четвертое место в мире.

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