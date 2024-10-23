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МВФ признал Россию четвертой экономикой мира по ППС

Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности и заняла четвертое место, следует из доклада МВФ.
Игнат Далакян 2024-10-23 15:27:02
© Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress

Российская Федерация заняла четвертое место в мировой экономике по паритету покупательной способности (ППС). Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по динамике внутреннего валового продукта.

В документе говорится, что ВВП России в 2024 году составляет 3,55% мирового по ППС, что позволяет стране обогнать Японию с 3,38%. Первую тройку рейтинга занимают Китай, США и Индия.

Из прогноза МВФ следует, что свою позицию Российская Федерация будет занимать по крайней мере до 2029 года. Помимо этого, фонд пересмотрел собственный прогноз по росту российской экономики. Аналитики считают, что ВВП по итогам 2024 года вырастет на 3,6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о ведущей роли страны в мировом экспорте продуктов. По словам главы государства, Россия в определенной мере также решила проблему с проведением расчетов в международной торговле.

#Россия #Экономика #МВФ #ввп #паритет покупательной способности
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