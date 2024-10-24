В Минэкономразвития РФ заявили о признаках охлаждения экономики страны

У экономики России обнаружены признаки некоторого охлаждения. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Несмотря на то что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики, вполне естественно она реагирует (на ужесточение денежно-кредитной политики. - Прим. ред.)», - приводит его слова Интерфакс.

Отмечается, что в министерстве повысили прогноз роста ВВП этом году до 3,9%. При этом в 2025 году ожидается, что этот показатель достигнет отметки в 2,5%. А в Центробанке РФ ожидают роста ВВП РФ в 2024 году в промежутке 3,5-4%, а в 2025 году - 0,5-1,5%.