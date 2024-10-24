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В Минэкономразвития РФ заявили о признаках охлаждения экономики страны

По словам главы ведомства Решетникова, это естественная реакция на ужесточение денежно-кредитной политики.
Глеб Владовский 2024-10-24 13:00:21
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

У экономики России обнаружены признаки некоторого охлаждения. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Несмотря на то что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики, вполне естественно она реагирует (на ужесточение денежно-кредитной политики. - Прим. ред.)», - приводит его слова Интерфакс.

Отмечается, что в министерстве повысили прогноз роста ВВП этом году до 3,9%. При этом в 2025 году ожидается, что этот показатель достигнет отметки в 2,5%. А в Центробанке РФ ожидают роста ВВП РФ в 2024 году в промежутке 3,5-4%, а в 2025 году - 0,5-1,5%.

#Россия #в стране и мире #минэкономразвития рф #охлаждение #экономика РФ
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