WP написала рекомендацию для желающих покинуть США после победы Трампа

Американская газета The Washington Post опубликовала руководство по эмиграции из США на фоне роста желающих покинуть страну после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в стране 5 ноября.

«Вскоре после избрания Дональда Трампа в США начали расти поиски по запросу “переехать за границу”», - говорится в материале.

Уточняется, что наиболее часто американцы смотрели, как уехать в Канаду, Великобританию, Ирландию и Новую Зеландию. Издание раскрывает особенности климата, политической обстановки, здравоохранения в указанных странах. Вместе с этим WP делает акцент на том, что переезд может быть «сложным и дорогим», а также призывает хорошо подготовиться, если человек серьезно рассматривает вариант с эмиграцией.

По данным издания, ранее рост подобных поисковых запросов в Интернете наблюдался при переизбрании Джорджа Буша-младшего в 2004 году, приходе к власти Трампа в 2016 году и действующего главы США Джо Байдена в 2020 году.

К данному моменту всем недовольным переизбранием Трампа уже предложили отправиться в круиз на четыре года - на срок правления избранного президента.

Напомним, инаугурация президента США произойдет только 20 января 2025 года, Байден будет продолжать исполнять свои обязанности еще несколько месяцев.