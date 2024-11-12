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WP написала рекомендацию для желающих покинуть США после победы Трампа

Ранее американцам, недовольным переизбранием Дональда Трампа, предложили отправиться в круиз на четыре года - на срок правления избранного президента.
Елизавета Кондрикова 2024-11-12 16:01:32
© Фото: IMAGO, Katie Godowski, MediaPunc, Globallookpress

Американская газета The Washington Post опубликовала руководство по эмиграции из США на фоне роста желающих покинуть страну после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в стране 5 ноября.

«Вскоре после избрания Дональда Трампа в США начали расти поиски по запросу “переехать за границу”», - говорится в материале.

Уточняется, что наиболее часто американцы смотрели, как уехать в Канаду, Великобританию, Ирландию и Новую Зеландию. Издание раскрывает особенности климата, политической обстановки, здравоохранения в указанных странах. Вместе с этим WP делает акцент на том, что переезд может быть «сложным и дорогим», а также призывает хорошо подготовиться, если человек серьезно рассматривает вариант с эмиграцией.

По данным издания, ранее рост подобных поисковых запросов в Интернете наблюдался при переизбрании Джорджа Буша-младшего в 2004 году, приходе к власти Трампа в 2016 году и действующего главы США Джо Байдена в 2020 году.

К данному моменту всем недовольным переизбранием Трампа уже предложили отправиться в круиз на четыре года - на срок правления избранного президента.

Напомним, инаугурация президента США произойдет только 20 января 2025 года, Байден будет продолжать исполнять свои обязанности еще несколько месяцев.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Канада #американцы #эмиграция
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