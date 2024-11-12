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Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинские дроны в зоне спецоперации

ЗРК «Тор» сканирует небо в радиусе свыше 30 километров вокруг себя, как только в зону ответственности входит воздушный объект, расчет берет его на сопровождение и готов уничтожить в любой момент.
2024-11-12 07:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы ЗРК публикует Минобороны России.

В зоне проведения СВО расчеты зенитных ракетных комплексов обеспечивают наземным подразделениям надежную защиту от угроз с воздуха. На опубликованных кадрах ЗРК «Тор» охраняет небо сразу над несколькими населенными пунктами.

«Были пуски и по ракетам, и по беспилотникам. Приходилось иногда быстро менять место дислокации, сворачивались, уезжали на безопасное расстояние. Вели работу на ходу, бывало и такое. В движении сопровождали, стреляли и попадали в цель», - рассказал оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Мура.

На полное развертывание систем ЗРК и подготовку к стрельбе уходят считаные минуты. В распоряжении расчета весь арсенал слежения и сопровождения воздушных целей различного класса.

Враг пытается прорвать воздушную оборону ВС РФ ежедневно. ВСУ запускают ракеты не только по военным целям, но и по жилым домам мирных жителей.

Расчеты «Торов» готовы в любое время суток поразить цели националистов. Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» может уничтожать широкий спектр целей - самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #ЗРК «Тор-М2»
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