Механик-водитель ЗРК «Тор-М2» рассказал о выходе из-под обстрела

Вражеский беспилотник-разведчик «Фурия» движется на высоте 400 метров. Зенитная ракета летит по дуге, оставляя за собой густой белый шлейф. Через пару мгновений она скрывается за облаками, поражая цель. Этот момент четко виден на мониторе внутри комплекса «Тор-М2».

Задача зенитчиков - не только оборона наших боевых позиций, но и защита жителей региона. «Торы» стерегут небо в том числе над Льговом и Курчатовым - важно обезопасить Курскую АЭС от воздушной угрозы. Начальник расчета с позывным Тайга рассказывает нам, что враг стал все чаще использовать дроны кустарного производства. Противник их не жалеет, но наша система ПВО справляется, работает по всему фронту.

«Последнее время изменилась тактика. Если раньше по одному, по два запускали беспилотника, то сейчас массово начинают запускать большими партиями - десятками. Поражаемые цели - от 10 метров до 10 тысяч метров. Дальность обнаружения - до 32 километров. Поражение - от 16 километров. Поэтому все, что летит, независимо от того, большое и маленькое, даже одиноко летящая птица, мы все видим. Время реакции - 5-10 секунд. От момента обнаружения до уничтожения», - говорит Тайга.

По команде зенитчики первым делом снимают маскировочную сеть. Она не только скрывает машину в лесном пейзаже, но и защищает от вражеских коптеров с тепловизором. Просто снижает сигнатуру, делая ЗРК невидимкой в инфракрасном спектре.

Расчет занимает свои места в креслах, включает датчики и экраны. «Тор-М2» буквально начинен электроникой. Машина выезжает на позицию. На месте поднимается мощная радиолокационная станция, и ЗРК начинает сканировать небо.

Картинка отображается на экране электронного оптического визира. Система фиксирует приближение очередного беспилотника противника.

Комплекс полностью автономен. От запуска двигателя боевой машины до ликвидации цели в воздухе проходит не более пяти минут. Тип беспилотника зенитчики давно научились определять на глаз.

«Греет душу, что не долетел туда, куда собирался. Я определяю уже на отметке, на обнаружении. Отметка идет по экрану - я уже знаю, что это», - говорит оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Белый.

Компактный, маневренный комплекс «Тор» способен преодолевать любое бездорожье. Осенью это особенно важно. Не за горами распутица. После пуска ракеты необходимо быстро покинуть позицию - враг пытается отследить движения наших ЗРК. Водителю с позывным Лев уже приходилось вывозить расчет из-под минометного обстрела.

«Бывало, отрабатывали, и нам уже говорили, что по нам работают. Приходилось уезжать - то есть там уходишь на всех ходах. В камеру заднего вида смотришь - тебя просто преследуют, по тебе работают в след», - говорит механик-водитель.

Расчеты ЗРК несут службу в режиме от рассвета до рассвета. ПВО никогда не спит.

С начала вторжения ВСУ в Курскую область только этот расчет сбил почти сотню вражеских беспилотников. И это не считая снарядов от реактивных систем противника. Послужной список зенитчиков постоянно растет.