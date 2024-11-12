Белоусов заявил о создании системы радиолокационного опознавания «Пароль»

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о создании общей системы радиолокационного опознавания «Пароль» в СНГ.

Выступая на заседании Совета министров обороны стран СНГ, глава оборонного ведомства отметил, что, помимо общей системы для автоматического отличения своих войск от войск противника, созданы объединенные системы ПВО, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Кроме того, российская сторона делится опытом, полученным нашими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Стороны регулярно проводят совместные мероприятия, добавил министр.

В ходе своего выступления Белоусов назвал обеспечение региональной безопасности важнейшим направлением совместной деятельности военных ведомств стран СНГ. Министр указал на попытки коллективного Запада подорвать региональную стабильность в стремлении сохранить свою гегемонию и призвал направить вектор сотрудничества на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности.

Ранее Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве вместе с коллегами из СНГ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.