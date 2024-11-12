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Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с коллегами из СНГ

Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
2024-11-12 10:52:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с главами делегаций оборонных ведомств государств-участников СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 

Сообщается, что участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Завершил церемонию торжественный марш роты почетного караула. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что главы делегаций оборонных ведомств стран-участниц СНГ прибыли в столицу России для заседания Совета министров обороны государств-участников Содружества. 

Отмечено, что в ходе заседания будет обсужден ряд вопросов многостороннего военного сотрудничества. Кроме этого, участники подведут итоги совместной деятельности оборонных ведомств за 2024 год.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Москва #армия #СНГ #Андрей Белоусов #министры обороны #Мемориал Могила Неизвестного солдата
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