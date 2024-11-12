Белоусов заявил, что Запад пытается подорвать региональную стабильность

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность.

«Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства», - отметил Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Он отметил, что в условиях этих новых геополитических реалий вектор сотрудничества с дружественными странами необходимо направить на выстраивание равной и неделимой безопасности в Евразии.

Андрей Белоусов подчеркнул, что в этом направлении предстоит провести большую работу.

Кроме этого, министр обороны России заявил о создании общей системы радиолокационного опознавания СНГ «Пароль». Он заметил, что это удалось осуществить в результате многолетнего военного партнерства.

Ранее Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве вместе с коллегами из СНГ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.