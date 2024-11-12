МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов заявил, что Запад пытается подорвать региональную стабильность

Андрей Белоусов отметил, что страны Запада делают это потому, что стремятся сохранить роль гегемона.
2024-11-12 12:22:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. 

«Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства», - отметил Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Он отметил, что в условиях этих новых геополитических реалий вектор сотрудничества с дружественными странами необходимо направить на выстраивание равной и неделимой безопасности в Евразии. 

Андрей Белоусов подчеркнул, что в этом направлении предстоит провести большую работу. 

Кроме этого, министр обороны России заявил о создании общей системы радиолокационного опознавания СНГ «Пароль». Он заметил, что это удалось осуществить в результате многолетнего военного партнерства. 

Ранее Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве вместе с коллегами из СНГ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Запад #СНГ #Андрей Белоусов #региональная стабильность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 