Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию

Рост ключевой ставки Банка России не разгоняет инфляцию. Обратные утверждения являются устойчивым заблуждением. Об этом в Государственной думе заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается устойчивого заблуждения, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», - цитирует ее слова ТАСС.

Эльвира Набиуллина отметила, что процентные расходы компаний действительно выросли. Однако они составляют лишь до 5% от затрат.

«Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, сырье, оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем, а не процентные расходы», - добавила глава ЦБ РФ.

Она подчеркнула, что ключевая ставка как инструмент сохраняет эффективность, но в текущих условиях нужны более резкие изменения, чтобы она работала. По ее словам, эффект от повышения ставки «размыт влиянием других факторов».

Напомним, на прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Такое решение было принято в связи с превышением инфляционных ожиданий.