МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию

Глава ЦБ РФ также указала на необходимость более резких изменений.
Сергей Лебедев 2024-10-31 13:43:46
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Рост ключевой ставки Банка России не разгоняет инфляцию. Обратные утверждения являются устойчивым заблуждением. Об этом в Государственной думе заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается устойчивого заблуждения, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», - цитирует ее слова ТАСС.

Эльвира Набиуллина отметила, что процентные расходы компаний действительно выросли. Однако они составляют лишь до 5% от затрат.

«Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, сырье, оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем, а не процентные расходы», - добавила глава ЦБ РФ.

Она подчеркнула, что ключевая ставка как инструмент сохраняет эффективность, но в текущих условиях нужны более резкие изменения, чтобы она работала. По ее словам, эффект от повышения ставки «размыт влиянием других факторов». 

Напомним, на прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Такое решение было принято в связи с превышением инфляционных ожиданий. 

#в стране и мире #Банк России #ЦБ РФ #инфляция #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 