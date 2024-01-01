В Японии более 35 тысяч домов остались без света после серии землетрясений

Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения в результате серии мощных подземных толчков. Об этом свидетельствуют данные энергетической компании Hokuriku Electric Power.

По данным японского правительства, для ликвидации последствий бедствия задействованы силы самообороны.

Напомним, в Японии произошла череда мощных землетрясений. По данным метеорологического агентства страны, подземные толчки произошли на западе Японии магнитудой 5,6 и 7. Позднее сейсмологи насчитали не менее пяти серий землетрясений.

В стране была объявлена угроза цунами на западном побережье - в Осаке и Киото. Национальное метеорологическое управление Японии отметил, что высота волны может составлять 5 метров. Местных жителей попросили немедленно покинуть прибрежную территорию.