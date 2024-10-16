Киев постоянно требует у своих союзников оружие, технику и деньги, но ничего не может дать взамен. Поэтому украинские власти предлагают Западу полезные ископаемые и свой народ в качестве пушечного мяса. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил политолог Юрий Светов.

«Украина в ответ предлагает только пушечное мясо и свои территории с полезными ископаемыми. Вот смысл "плана победы" - дайте, а я что-то в ответ и сделаю», - говорит эксперт.

Напомним, сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский представил «план победы». В документе содержится приглашение Украины в НАТО, использование дальнобойного западного оружия для ударов по России, размещение на территории страны «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии экономики.

В Кремле уже отреагировали на так называемый план. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложения Владимира Зеленского, скорее всего, просто камуфлируют замысел Соединенных Штатов воевать до последнего украинца.