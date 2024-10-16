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Политолог объяснил, что кроется за «планом победы» Зеленского

Киев предлагает Западу полезные ископаемые и свой народ в качестве пушечного мяса.
Сергей Лебедев 2024-10-16 16:43:23
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Киев постоянно требует у своих союзников оружие, технику и деньги, но ничего не может дать взамен. Поэтому украинские власти предлагают Западу полезные ископаемые и свой народ в качестве пушечного мяса. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил политолог Юрий Светов.

«Украина в ответ предлагает только пушечное мясо и свои территории с полезными ископаемыми. Вот смысл "плана победы" - дайте, а я что-то в ответ и сделаю», - говорит эксперт.

Напомним, сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский представил «план победы». В документе содержится приглашение Украины в НАТО, использование дальнобойного западного оружия для ударов по России, размещение на территории страны «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии экономики.

В Кремле уже отреагировали на так называемый план. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложения Владимира Зеленского, скорее всего, просто камуфлируют замысел Соединенных Штатов воевать до последнего украинца.

#Украина #эксперт #наш эксклюзив #план #полезные ископаемые #пушечное мясо
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