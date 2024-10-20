На этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский представил так называемый «план победы». Серьезно рассматривать в нем нечего. На него можно посмотреть только как на «план победы над здравым смыслом».

Это документ глава киевского режима хотел помпезно презентовать на встрече в формате «Рамштайн». Но из-за того, что с ним никто не захотел встречаться, пришлось лишь довольствоваться стенами Рады.

В своем плане Зеленский, ничуть не стесняясь, предложил Западу обменять жизни украинцев и недра страны на деньги и оружие. Глава киевского режима дошел до того, что начал диктовать союзникам условия, выдвинув ультиматум - воплощение его плана в жизнь в течение трех месяцев или у Киева появится ядерное оружие.

Подробнее о том, как Зеленский готов отправлять людей на убой, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».