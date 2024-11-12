КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией

Власти КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Указом председателя Государственных дел КНДР ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Напомним, в минувшем июне Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили многие аспекты двусторонних отношений и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

В документе указано, что подписавшие его стороны обязуются незамедлительно оказывать друг другу военную помощь и проводить совместные учения.