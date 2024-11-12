МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией

Уточняется, что указ был подписан 11 ноября 2024 года.
Ян Брацкий 2024-11-12 00:32:02
© Фото: kremlin.ru

Власти КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Указом председателя Государственных дел КНДР ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Напомним, в минувшем июне Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили многие аспекты двусторонних отношений и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

В документе указано, что подписавшие его стороны обязуются незамедлительно оказывать друг другу военную помощь и проводить совместные учения.

#Россия #Путин #КНДР #Ким Чен Ын #договор #Партнерство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 