Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в июне этого года российский лидер Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

В нем указано, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае нападения на одну из стран. Кроме того, страны смогут проводить совместные учения.

Ранее договор одобрили в Совете Федерации и Государственной думе РФ. На ратификацию документ был внесен в октябре.