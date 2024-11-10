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Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Соответствующий документ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.
Сергей Лебедев 2024-11-10 09:32:41
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в июне этого года российский лидер Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

В нем указано, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае нападения на одну из стран. Кроме того, страны смогут проводить совместные учения.

Ранее договор одобрили в Совете Федерации и Государственной думе РФ. На ратификацию документ был внесен в октябре.

#РФ #Ким Чен Ын #Владимир Путин #Совет Федерации #госдума #президент россии
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