«Пить меньше не станут»: в Вологодской области оценили «сухой закон»

Несмотря на печальный опыт времен сухого закона, когда население травилось некачественным самогоном, а сами аппараты часто взрывались, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов решил бороться с пьянством и, по его мнению, с повальной смертностью населения региона от алкогольной зависимости. Он объявил войну так называемым «наливайкам», алкомаркетам и всем продуктовым магазинам, которые продают алкоголь.

«Только за год население области сократилось на семь с половиной тысяч жителей. Только вдумайтесь - по масштабам это целый муниципалитет. По данным центра управления регионом у нас очень печальная статистика», - прокомментировал ситуацию глава региона.

Губернатор Вологодчины - прогрессивный политик. Чемпион мира по кикбоксингу, увлекается капоэйрой и легко садится на шпагат. Знает три языка и не прочь преподать урок английского своим коллегам.

По его задумке запрет не должен распространяться на покупку алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах. Покупать алкоголь как обычно с 8 до 23 часов он бы разрешил в выходные и праздники. За разъяснениями о законопроекте, который может вступить в силу 1 марта следующего года в случае поддержки его Законодательным собранием мы обратились к его заместителю.

«У нас много источников информации и среда мнения населения. Это и данные центра управления регионом, это и личные обращения. Очень большой вал обращений, связанных с так называемыми наливайками. Ну, представляете - точки общепита, которые прикрываясь своим статусом общепита, реально функционируют как магазины и продают круглосуточно алкоголь», - пояснил заместитель губернатора Вологодской области Сергей Сорокин.

Настолько ли страшны последние годы истории культурной столицы Русского Севера, мы спросили у продавца алкомаркета - ее магазин-бар открывается в 10 вечера и продает жителям Вологды алкоголь до 8 утра.

«Люди просто сопьются, люди у нас не умеют покупать с запасом. Они купили с запасом, отожрали и вот идут все равно ночью, им мало. Ну вот вы зашли, у нас тихо спокойно. Зашли, выпили, и поехали дальше. Кому мы мешаем? Никому», - сказала продавец алкомаркета Людмила.

На главной улице Вологды - улице Мира, мы увидели четыре алкомаркета и один магазин, который продает алкогольные напитки на разлив. Много это или мало - сказать сложно, нет такой статистики, но в длину она меньше полутора километров. Однако на той же самой улице есть один магазин вологодского льна, один книжный и багетная мастерская, магазин сувениров - выбор, куда зайти, всегда есть.

«Люди будут меньше пить - это глубочайшее заблуждение. Пить они меньше не станут, потому что к временным ограничениям люди быстро привыкают, начинают закупаться впрок. А когда этих запасов не хватает? Они закупают новую алкогольную продукцию, но в 99 случаях из 100 - это алкогольная продукция нелегальной природы. Подчас даже на основе метилового спирта, откуда у нас и возникают эти жуткие случаи с массовым отравлением граждан», - заявил кандидат экономических наук Максим Черниговский.

По официальной статистике за 2022 год Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками, Вологодская область имеет средние показатели продаж спиртного. Самыми пьющими два года назад были признаны Курганская область, Еврейская автономной область, Бурятия и Чукотский автономный округ. Самые непьющие - регионы Северного Кавказа — Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Несмотря на поддержку инициативы главы Вологодской области спикером Госдумы Вячеславом Володиным, в Кремле к таким резким мерам отнеслись с осторожностью.

«У нас такой дискуссии не ведется в администрации президента. У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», - сказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

И хоть законопроект о сокращении часов продажи алкоголя на федеральном уровне сейчас не обсуждается, регионы могут брать друг с друга пример. Вот и в кулуарах заксобрания Петербурга о вологодских инициативах уже заговорили, правда, в Северной столице дальше обсуждений дело не пошло.