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Песков: дискуссия об ограничении продажи алкоголя в России не ведется

Пресс-секретарь президента также напомнил об опыте СССР.
Сергей Лебедев 2024-10-30 14:24:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В администрации российского президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это прерогатива региональных властей. 

«Это прерогатива региональных властей. В администрации президента такой дискуссии не ведется», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также вспомнил об опыте СССР по ограничению продажи алкоголя.

«Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что власти Вологодской области хотят значительно ограничить розничную продажу алкоголя. Предполагается, что в будние дни спиртные напитки в регионе можно будет купить лишь с 12.00 до 14.00.

Губернатор Георгий Филимонов заявил, что ограничение может начать действовать с 1 марта следующего года. Вскоре соответствующий законопроект рассмотрят депутаты местного парламента.

#в стране и мире #Алкоголь #Вологодская область #законопроект #Сухой закон #Дмитрий Песков #президент РФ
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