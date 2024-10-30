Песков: дискуссия об ограничении продажи алкоголя в России не ведется

В администрации российского президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это прерогатива региональных властей.

«Это прерогатива региональных властей. В администрации президента такой дискуссии не ведется», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также вспомнил об опыте СССР по ограничению продажи алкоголя.

«Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что власти Вологодской области хотят значительно ограничить розничную продажу алкоголя. Предполагается, что в будние дни спиртные напитки в регионе можно будет купить лишь с 12.00 до 14.00.

Губернатор Георгий Филимонов заявил, что ограничение может начать действовать с 1 марта следующего года. Вскоре соответствующий законопроект рассмотрят депутаты местного парламента.