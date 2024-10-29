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В Вологодской области ограничат продажу алкоголя двумя часами в день

Изменения могут вступить в силу с марта следующего года.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 14:17:52
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press

В Вологодской области начали подготовку и внесение законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя двумя часами в день, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Предполагается, что в будние дни спиртные напитки можно будет покупать с 12 до 14 часов дня, в выходные и праздники — обычный режим работы.

«Мы приняли решение сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня. В выходные дни, в новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли», — следует из заявления главы региона.

В качестве обоснований инициативы Филимонов привел статистику: около 71% смертей в регионе связаны со злоупотреблением спиртных напитков. За год количество страдающих алкоголизмом выросло на 30%.

Кроме того в федеральном рейтинге трезвости, область находится на 71 месте. За год в ней увеличилось количество алкогольных магазинов более, чем втрое.

Филимонов отметил, что законопроект не нарушает образ жизни и бытовые привычки части вологжан. По его мнению, инициатива находится в рамках здравого смысла. Она вступит в силу с 1 марта следующего года.

#Алкоголь #Вологодская область #законопроект #Георгий Филимонов #алкогольная зависимость
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