МИД: Россия приветствует принятие резолюции ООН по Кубе

Россия приветствовала практически единогласное принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая призывает США снять экономическую блокаду с Кубы, сообщили в МИД РФ. Москва окажет необходимую Гаване поддержку в ее борьбе за защиту государственного суверенитета.

«Россия и впредь вместе с Мировым большинством будет последовательно выступать за полную и безусловную отмену американской блокады Острова свободы», - заверили в ведомстве.

Министерство вновь обвинило США в нарушении норм международного права и Устава ООН, стремлении «удушить» экономику Кубы и сместить правительство страны. В МИД России также указали на то, что за снятие санкций проголосовало практически все мировое сообщество, в том числе «политически близкие» Вашингтону страны Запада.

Напомним, голосование по этому вопросу прошло в ГА ООН 30 октября в 32-й раз. За принятие документа проголосовали 187 стран, против - США и Израиль, воздержалась только Молдавия. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Куба заслужила право выбирать свой путь в условиях полной свободы.