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Мадуро: 187 стран в ООН потребовали снять эмбарго США против Кубы

За отмену американского торгового эмбарго в отношении острова проголосовали 187 государств, против высказались - США и Израиль.
Ирина Егорова 2024-10-31 04:54:39
© Фото: Niu XiaoleiXinhua, Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за снятие эмбарго США с Кубы проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН 187 стран, в том числе Венесуэла.

«Куба заслужила право выбирать свой путь развития в условиях мира и полной свободы», - цитирует президента RT.

Он выразил поддержку и солидарность своему коллеге Мигелю Диас-Канелю и всем кубинцам.

Сегодняшнее голосование по резолюции под названием «Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы» состоялось в 32-й раз. Против призыва снять торгово-экономические и финансовые санкции в отношении Кубы выступили только США и Израиль. Молдавия воздержалась от голосования.

Положительно вынесенное решение Аргентины заставило даже президента страны Милея отправить в отставку министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино. На ее пост уже назначен посол республики в США.

#сша #голосование #Куба #санкции #Николас Мадуро #Аргентина #га оон #Эмбарго
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