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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы

За отмену американского торгового эмбарго в отношении острова проголосовали 187 государств, против - США и Израиль.
Елизавета Кондрикова 2024-10-30 20:29:31
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab Globallookpress

Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к США снять торгово-экономические и финансовые санкции в отношении Кубы. Сегодняшняя резолюция стала 32-ой по этому вопросу.

Речь идет о резолюции «Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы». За отмену американского торгового эмбарго в отношении острова проголосовали 187 стран, против - США и Израиль. Молдавия стала государством, которое воздержалось.

В прошлом году подобный документ был принят 2 ноября. ООН голосует по этому предложению с 1992 года, однако документы организации не имеют юридически обязательной мерой.

Трансляция голосования велась на You-Tube канале организации.

#сша #Куба #Генассамблея ООН #Эмбарго #санкции США #резолюция оон
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