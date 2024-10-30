ГА ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы

Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к США снять торгово-экономические и финансовые санкции в отношении Кубы. Сегодняшняя резолюция стала 32-ой по этому вопросу.

Речь идет о резолюции «Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы». За отмену американского торгового эмбарго в отношении острова проголосовали 187 стран, против - США и Израиль. Молдавия стала государством, которое воздержалось.

В прошлом году подобный документ был принят 2 ноября. ООН голосует по этому предложению с 1992 года, однако документы организации не имеют юридически обязательной мерой.

Трансляция голосования велась на You-Tube канале организации.