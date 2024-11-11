Вильфанд: потепление в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире

Процесс потепления климата в России в среднем идет значительно быстрее, чем в мире. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности и его темпы имеют различные показатели в России и по миру.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», - добавил Вильфанд.

Также он уточнил, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее - в 3,5 раза, передает ТАСС. Ученый отметил, что уходящий 2024 год вполне может завоевать звание самого жаркого года на Земле за всю историю наблюдений. Климатические рекорды Роман Вильфанд связывает с природным явлением Эль-Ниньо, при котором океанические воды отдают тепло в атмосферу.

«Эпидемию» экстремальной жары на Земле фиксируют и в ООН. Там прогнозируют, что за следующее пятилетие глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Причиной этому станут парниковые газы, смена фаз океанских течений и деятельность человека.