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Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Климатические рекорды Роман Вильфанд связывает с природным явлением Эль-Ниньо, при котором океанические воды отдают тепло в атмосферу.
Ян Брацкий 2024-11-11 04:04:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Уходящий 2024 год, с большой долей вероятности, станет самым жарким на Земле за всю историю метеорологических наблюдений.

Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предыдущий рекордсмен - 2023 год, добавил он.

«С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым», - сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, это связано с природным явлением Эль-Ниньо. Оно действовало до мая включительно и влияло на климат повсеместно.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Эль-Ниньо поток тепла идет из океана в атмосферу.

#климат #Погода #вильфанд #Жара #Эль-Ниньо
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