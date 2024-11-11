Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Уходящий 2024 год, с большой долей вероятности, станет самым жарким на Земле за всю историю метеорологических наблюдений.

Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предыдущий рекордсмен - 2023 год, добавил он.

«С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым», - сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, это связано с природным явлением Эль-Ниньо. Оно действовало до мая включительно и влияло на климат повсеместно.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Эль-Ниньо поток тепла идет из океана в атмосферу.